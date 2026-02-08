A região Noroeste terá grande chance de chuva na próxima segunda-feira (9). Este será o principal destaque do tempo para a data. As cidades com as temperaturas mais elevadas serão Aruanã e Matrinchã, ambas com máxima de 26.5°C, e Itaguaru com 26.1°C. As mínimas mais baixas serão em Araçu e Itauçu, com 19.9°C.A umidade média na região ficará em torno de 90.04%, com Araçu, Aruanã e Itauçu registrando os maiores índices, chegando a 94.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 59.42%, mas cidades como Araguapaz, Aruanã e Itapuranga terão chances de até 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 26.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 26.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Faina: máxima 25.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 23.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Guaraíta: máxima 24.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 24.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itaberaí: máxima 22.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Itaguari: máxima 22.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Itaguaru: máxima 26.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itapuranga: máxima 24.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 26.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.