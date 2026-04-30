A região Noroeste terá tempo de altas temperaturas na sexta-feira (1). As cidades mais quentes serão Aruanã com 34.2°C, Araguapaz com 33.7°C e Matrinchã com 33.7°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Itaberaí com 17.6°C e Itaguari com 18.3°C.A umidade média na região ficará em 62.08%, com os maiores índices de umidade noturna em Itaberaí (80.0%), Heitoraí (79.0%) e Itaguari (76.0%). A probabilidade de chuva na região será baixa, com média de 9.62%. As cidades com maior probabilidade de tempo chuvoso, embora ainda baixa, incluem Araçu, Araguapaz e Aruanã, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 34.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.