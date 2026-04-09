A região Noroeste terá temperaturas elevadas na sexta-feira (10). O tempo apresentará máximas como 31.7°C em Araguapaz e Aruanã, e 31.3°C em Matrinchã. As mínimas mais baixas serão registradas em Itauçu, com 19.2°C, e Araçu, com 19.3°C.A umidade média na região será de 78.27%, com Itapuranga registrando a maior umidade. A probabilidade de chuva é de 15.77% em média, mas cidades como Araguapaz, Aruanã e Faina podem ter chance de chuva de até 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Araçu: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 31.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 30.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Guaraíta: máxima 28.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Itaberaí: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itauçu: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 31.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.