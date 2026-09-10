A região Noroeste enfrenta um período de calor muito intenso nesta sexta-feira (11), apresentando uma média máxima de 34,58°C e mínima média de 19,41°C. Entre os locais que devem apresentar os índices mais elevados estão Araguapaz e Aruanã, ambas atingindo 37,3°C, seguidas por Matrinchã, que chega a 37,0°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia se concentram em Itaberaí, com mínima de 18,1°C, e em Araçu, onde os termômetros marcam 18,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para a região fica em torno de 48,46%. Os maiores índices de umidade devem ser observados em Matrinchã, alcançando 62,0%, seguida por Araçu e Araguapaz, ambas com 61,0%. Além disso, o tempo seco predomina em todo o território, com probabilidade de chuva de 0,0% para todos os municípios, como Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 37,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 32,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 37,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 35,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 34,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 33,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 34,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 33,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 33,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 34,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 33,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 32,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 37,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.