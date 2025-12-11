A região Noroeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (12). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 32.6°C, Matrinchã com 30.9°C, e Araguapaz com 30.3°C. Já as mínimas serão mais baixas em Araçu e Itauçu, ambas com 20.4°C.A umidade média na região Noroeste ficará em 80.62%, com cidades como Itaberaí, Itaguari e Itapuranga registrando os maiores índices de umidade noturna, atingindo 91.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 43.85%. No entanto, algumas cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentam as maiores probabilidades de chuva à noite, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Aruanã: máxima 32.6°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Guaraíta: máxima 28.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 28.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 28.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matrinchã: máxima 30.9°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.