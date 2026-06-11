A região Noroeste, para sexta-feira (12), terá uma grande chance de chuva como principal característica do tempo. As cidades mais quentes esperam máximas de 30.5°C em Aruanã, 30.0°C em Araguapaz e 29.7°C em Matrinchã. As temperaturas mínimas mais baixas são aguardadas em Itaberaí, com 16.7°C, e em Araçu, com 17.3°C.A umidade do tempo permanecerá elevada em muitas localidades da região, com Itaberaí registrando 94.0%, e Araçu e Heitoraí com 91.0%. Em relação à chance de chuva, Araçu apresenta 65.0% de probabilidade, enquanto Itauçu e Goiás têm 60.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Araçu: máxima 24.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Aruanã: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 27.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 26.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 27.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Itaberaí: máxima 26.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Itaguari: máxima 26.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Itaguaru: máxima 26.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 26.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itauçu: máxima 24.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Matrinchã: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.