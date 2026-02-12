A região Noroeste terá temperaturas elevadas para a sexta-feira (13). As cidades mais quentes serão Araguapaz com 31.0°C, Matrinchã com 30.9°C e Aruanã com 30.5°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Araçu e Itauçu, ambas com 18.8°C.A umidade média na região ficará em torno de 74.04%, com a cidade de Aruanã apresentando a umidade mais alta, alcançando 86.0%. Quanto às probabilidades de chuva, a média regional será baixa, em torno de 10.58%. Itaguaru terá a maior probabilidade, com 50.0%, seguida por Matrinchã com 25.0% e Aruanã com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 29.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 30.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Itaberaí: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itaguaru: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Itapuranga: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Itauçu: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.