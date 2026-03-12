A região Noroeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (13). O tempo será marcado por precipitações significativas. As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 29.8°C, Araguapaz com 29.5°C e Matrinchã com 28.9°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Itauçu, com 19.5°C, e Araçu, com 19.9°C.A umidade média na região será de 87.77%, com Heitoraí registrando 97.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 55.19%, mas algumas cidades como Aruanã podem ter probabilidades de até 95.0%, Matrinchã 85.0% e Araguapaz 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 70.0%Araçu: máxima 26.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Aruanã: máxima 29.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Faina: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 26.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itaberaí: máxima 26.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 27.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Itapuranga: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Itauçu: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 80.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.