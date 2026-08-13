A região Noroeste enfrentará um dia de calor intenso nesta sexta-feira (14), registrando uma média máxima de 34,55°C. O aquecimento será sentido de forma mais severa em localidades como Aruanã e Matrinchã, onde as máximas atingem 37,1°C, além de Araguapaz, que chega a 37,0°C. Já os menores índices térmicos ocorrem durante a madrugada em Itaberaí, com mínima de 15,1°C, e em Itaguari, com 17,0°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região deve ficar em 37,08% ao longo do dia, com os melhores patamares registrados em Itaberaí, que alcança 52,0%, e Heitoraí, com 48,0%. Quanto à possibilidade de chuva, o tempo segue predominantemente seco na maior parte das cidades, apresentando probabilidade média de apenas 2,12%. A chance de precipitação é muito baixa, com o percentual máximo chegando a somente 10,0% em municípios como Matrinchã e Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 37,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 33,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 37,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 34,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 34,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 34,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 34,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 33,7°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 33,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 33,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 33,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 32,2°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 37,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.