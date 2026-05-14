A região Noroeste terá tempo com temperaturas elevadas na sexta-feira (15). Esta será a principal característica do tempo, com as cidades mais quentes sendo Aruanã, alcançando 33.3°C, Matrinchã com 33.1°C e Araguapaz registrando 32.9°C. As temperaturas mais amenas serão encontradas em Itaberaí, com 18.5°C, e Itauçu, com 18.9°C.A umidade média na região será de 68.96%, com destaque para Heitoraí, que poderá ter 85.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é baixa, em 11.92%. As maiores chances de chuva, de 20.0%, são esperadas para Araguapaz, Aruanã e Faina.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.