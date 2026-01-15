A região Noroeste experimentará um tempo de altas temperaturas para a sexta-feira, 16. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.8°C, Araguapaz com 33.7°C e Matrinchã com 33.1°C. As menores temperaturas serão registradas em Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 18.7°C.O tempo na região Noroeste apresentará umidade média de 67.31%. Aruanã terá a maior umidade, chegando a 82.0%. A probabilidade média de chuva é de 24.23%, com Araguapaz, Itaberaí e Itaguari registrando as maiores chances, com 50.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 50.0%Araçu: máxima 30.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aruanã: máxima 33.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Faina: máxima 32.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Guaraíta: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Heitoraí: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Itaberaí: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Itaguari: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Itaguaru: máxima 32.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Itauçu: máxima 30.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matrinchã: máxima 33.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.