A região Noroeste terá tempo com temperaturas elevadas na sexta-feira (17). As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 31.7°C, Matrinchã, com 31.1°C, e Araguapaz, com 30.9°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Itauçu, com 19.0°C, e Araçu, com 19.1°C.A umidade do tempo na região Noroeste ficará em uma média de 74.46%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Araguapaz, com 88.0%, Itaberaí, com 86.0%, e Matrinchã, também com 86.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 20.58% em média, com as maiores chances em Itauçu e Heitoraí, ambas com 35.0%, e em Itaguaru, com 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 28.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 31.7°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 29.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.