A região Noroeste terá um dia ensolarado e sem expectativa de precipitações nesta sexta-feira (17). O calor se fará presente principalmente à tarde, com Matrinchã registrando a máxima mais alta de 33,3°C, acompanhada por Aruanã com 33,2°C e Araguapaz com 33,1°C. Já os momentos mais frios ocorrem no início da jornada, com Itaberaí marcando mínima de 14,4°C e Itaguari registrando 14,7°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 44,73% na região, apresentando taxas mais elevadas em cidades como Itaberaí, que chega a 61,0%, e Heitoraí, com 59,0%. Com relação à possibilidade de chuva, a probabilidade é de 0,0% para toda a localidade, garantindo um tempo firme em Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 28,5°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 33,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 31,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 30,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 29,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 29,8°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 29,0°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 29,2°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 29,1°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 29,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 27,8°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 33,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.