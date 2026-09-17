A região Noroeste terá uma jornada de calor bastante acentuado nesta sexta-feira (18), com uma temperatura máxima média estimada em 35,75°C. Os picos de calor devem se concentrar em Aruanã, que chega a registrar 39,0°C, seguida por Araguapaz com 38,9°C e Matrinchã com 38,8°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas no início do dia serão observadas em Itaguari, com mínima de 21,3°C, e em Itaberaí, com 21,4°C.Com relação às condições do tempo, a umidade relativa média estimada para a região é de 42,35%, sendo que os índices máximos atingem 54,0% em Itaguari e Heitoraí. A probabilidade média de chuva se mantém baixa, registrando 3,46%, embora as cidades de Itapuranga e Matrinchã apresentem uma possibilidade ligeiramente superior, com 10,0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,9°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 33,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 39,0°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 37,0°C, mínima 25,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 35,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 34,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Heitoraí: máxima 35,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 34,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 34,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 34,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 34,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 32,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 38,8°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.