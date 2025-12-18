A região Noroeste terá grande chance de chuva no tempo para esta sexta-feira (19). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Araguapaz, com 28.8°C, Faina, com 28.7°C, e Aruanã, com 28.5°C. Já as cidades com o tempo mais ameno serão Araçu e Itauçu, ambas com 19.8°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 87.23% em média, com Itaberaí e Itaguari alcançando 95.0%. A probabilidade de chuva, em média de 47.5%, será significativamente maior em Goiás, com 80.0%, e em Araçu e Araguapaz, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 28.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Faina: máxima 28.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 27.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 28.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.