A região Noroeste terá tempo com temperaturas elevadas para a sexta-feira (19). Matrinchã será a cidade mais quente, atingindo 34.5°C, seguida por Araguapaz e Aruanã, ambas com máximas de 34.4°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Itaberaí, com mínima de 16.8°C, e Araçu, com 17.2°C.A umidade média na região ficará em 58.0%. Cidades como Itaberaí podem ter umidade chegando a 76.0%, enquanto Heitoraí pode registrar 74.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 4.04%, com as maiores chances em Araçu, Araguapaz e Aruanã, que apresentam 10.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 34.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 32.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 31.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itaberaí: máxima 30.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 31.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 31.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 31.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itauçu: máxima 29.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 34.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.