A região Noroeste terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (2), marcando o tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Araguapaz, com máxima de 34.3°C, seguida por Aruanã (34.2°C) e Matrinchã (33.6°C). Já as mínimas mais baixas serão observadas em Araçu e Itauçu, ambas com 21.1°C.\nA umidade média na região será de 77.62%. Pontos como Aruanã podem atingir 93.0% de umidade, enquanto Araçu e Faina chegam a 91.0%. Quanto à probabilidade de chuva, cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentam os maiores índices, com 75.0% de chance.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 34.3°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 39.6°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%\nAraçu: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%