A região Noroeste registra, nesta sexta-feira (2), um período de forte instabilidade e marcas térmicas amenas, apresentando média máxima de 24,42°C e mínima de 20,95°C. Os índices mais altos nos termômetros se concentram em Araguapaz, com máxima de 26,1°C, Aruanã, com 25,6°C, e Matrinchã, que alcança 25,5°C. Por outro lado, as temperaturas mais baixas ocorrem em Itauçu, com mínima de 19,1°C, e Araçu, que registra 19,7°C.A umidade relativa média para o período é de 82,31%, com municípios como Araçu, Itauçu e Matrinchã registrando as maiores taxas de 88,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional fica em 45,96%, sendo que o tempo úmido se eleva durante o dia em Araguapaz, Aruanã e Faina, locais que lideram as chances de precipitação com 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 26,1°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Araçu: máxima 23,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 35,0%Aruanã: máxima 25,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 15,0%Faina: máxima 24,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Goiás: máxima 24,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Guaraíta: máxima 24,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Heitoraí: máxima 24,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 20,0%Itaberaí: máxima 24,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 25,0%Itaguari: máxima 24,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 30,0%Itaguaru: máxima 24,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Itapuranga: máxima 24,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Itauçu: máxima 22,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 24,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Matrinchã: máxima 25,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 25,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.