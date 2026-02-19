A região Noroeste terá um tempo com grande chance de chuva na sexta-feira (20). O tempo será marcado por precipitações, com as temperaturas mais altas registradas em Aruanã (28.8°C), Matrinchã (27.7°C) e Araguapaz (27.5°C). As cidades com as temperaturas mais baixas serão Itauçu (19.0°C) e Araçu (19.4°C).A umidade média na região Noroeste será de 87.92%, com Itauçu (96.0%), Araçu (95.0%) e Itapuranga (95.0%) apresentando os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 66.15%, e as cidades com maiores probabilidades de tempo chuvoso são Aruanã (95.0%), Itaberaí (95.0%) e Itaguaru (95.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 25.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 28.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Faina: máxima 26.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 25.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Heitoraí: máxima 25.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Itaberaí: máxima 25.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 25.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Itaguaru: máxima 25.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Itapuranga: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Itauçu: máxima 25.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.