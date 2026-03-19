A região Noroeste terá grande chance de chuva na sexta-feira (20), marcando o tempo da data. As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 29.4°C, Araguapaz, com 28.7°C, e Matrinchã, atingindo 28.5°C. Já as mais frias serão Itauçu, com mínima de 19.8°C, e Itaberaí, com 20.0°C.A umidade média na região ficará em 86.42%, com destaque para Araçu e Itaberaí, ambas com 95.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 49.23%, porém, algumas cidades como Araguapaz, com 80.0%, Aruanã, com 70.0%, e Itaguari, com 70.0%, registram os maiores índices de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Araçu: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 29.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Faina: máxima 27.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 26.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 26.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itauçu: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 28.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.