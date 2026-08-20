A região Noroeste terá uma sexta-feira (21) ensolarada e de céu aberto, com a temperatura média máxima alcançando 34,19°C. Os termômetros mais elevados devem ser registrados em Aruanã, com máxima de 36,9°C, seguida por Araguapaz, que atinge 36,8°C, e Matrinchã, com 36,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região ocorrem nas primeiras horas do dia em Itauçu, com mínima de 16,7°C, e Araçu, que registra mínima de 17,0°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 42,38%, com os valores mais expressivos registrados em Heitoraí, alcançando 53,0%, e Araçu, com 52,0%. A chance média de chuva para a área é quase nula, estimada em 0,77%, sendo que a maior probabilidade de precipitação se encontra em Itapuranga, com somente 10,0%, seguida por Itaberaí e Heitoraí, ambas com 5,0% de possibilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 31,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 36,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 34,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 34,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 34,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 33,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 33,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 33,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 34,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 31,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 36,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.