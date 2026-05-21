A região Noroeste apresentará um tempo com temperaturas amenas a quentes para a sexta-feira (22). As cidades mais quentes da região serão Araguapaz, Aruanã e Matrinchã, todas com máxima de 33.1°C. Já as mais frias incluem Itaberaí e Itauçu, com mínimas de 18.4°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 61.0% na média, com os maiores índices registrados em Itaberaí e Heitoraí, ambos com 73.0% de umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com 10.0% na média e nas cidades com maiores índices, como Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 30.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.