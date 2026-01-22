A região Noroeste terá uma grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (23). O tempo será marcado por temperaturas máximas de 29.2°C em Aruanã, 28.0°C em Araguapaz e 27.7°C em Matrinchã. As cidades mais frias serão Itaberaí e Itaguari, ambas com mínimas de 19.3°C.A umidade média na região será de 87.92%, com Araçu e Itauçu registrando os maiores índices, ambos com 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 58.46%, mas cidades como Araguapaz, Aruanã e Faina podem ter precipitações com chances de até 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 29.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 26.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 25.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Heitoraí: máxima 25.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Itaberaí: máxima 24.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itaguari: máxima 24.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itaguaru: máxima 26.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itapuranga: máxima 25.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Itauçu: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 27.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.