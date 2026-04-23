A região Noroeste terá um tempo com temperaturas elevadas na sexta-feira (24). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.6°C, Araguapaz, atingindo 33.3°C, e Matrinchã, com 33.1°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Itauçu, com 18.2°C, e Araçu, registrando 18.3°C.A umidade média na região será de 56.42%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Aruanã, Itaguaru e Matrinchã, todas com 69.0%. A probabilidade média de chuva é de 5.77%, com Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentando as maiores chances, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aruanã: máxima 33.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 32.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 29.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 29.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 33.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.