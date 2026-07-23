A região Noroeste terá um dia de sol e pouca variação nas nuvens nesta sexta-feira (24), sob condições meteorológicas firmes. Os termômetros registram marcas elevadas no período da tarde, especialmente em Aruanã, que atinge a máxima de 36,3°C, seguida por Araguapaz e Matrinchã, ambas com 36,0°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia registram temperaturas mais amenas, com mínima de 16,6°C em Itaberaí e 17,4°C em Itaguari.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 45,0%, com destaque para Itaberaí, que alcança até 63,0% de umidade, e Heitoraí, com 60,0%. Já a probabilidade média de chuva é muito baixa, estimada em apenas 3,85%, sendo que os maiores índices de probabilidade de precipitação não passam de 10,0%, patamar registrado em municípios como Itaberaí, Itaguari e Itapuranga.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 31,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 36,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 34,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 32,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Heitoraí: máxima 33,1°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 32,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 32,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 32,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 32,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itauçu: máxima 30,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 36,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.