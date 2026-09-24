A região Noroeste terá uma sexta-feira (25) de calor bastante intenso, com forte radiação solar elevando significativamente as marcas térmicas ao longo do dia. O aquecimento se destaca em municípios como Araguapaz e Matrinchã, onde as máximas previstas chegam a 38,2°C, seguidos de perto por Aruanã, que deve atingir 38,1°C. No extremo oposto, o amanhecer apresenta marcas mais amenas em Itauçu, com mínima de 21,3°C, e Itaberaí, que registra 21,5°C.A umidade relativa do ar apresentará média regional de 52,19%, com o município de Heitoraí registrando a maior taxa de 66,0%, seguido de perto por Itaberaí com 65,0%. Quanto às precipitações, o tempo firme predomina no período, refletido em uma probabilidade média de chuva de apenas 2,69% para a região, sendo que Faina apresenta o maior índice com 15,0%, seguida por Araçu com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 34,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 38,1°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,3°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 35,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 34,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 34,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 34,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 34,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 35,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 34,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 33,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 38,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.