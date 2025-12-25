A região Noroeste terá tempo de altas temperaturas amanhã, sexta-feira (26). Essa característica é marcada pelo calor, com a sensação térmica em Matrinchã atingindo 38.4°C. As cidades com as máximas mais elevadas serão Matrinchã (33.1°C), Araguapaz (33.0°C) e Aruanã (33.0°C). As cidades mais frias serão Araçu (19.2°C) e Itauçu (19.2°C).A umidade média na região Noroeste ficará em 75.62%, com Araguapaz, Aruanã e Goiás apresentando os maiores índices de até 90.0%. A probabilidade média de chuva será de 20.19%, embora cidades como Faina e Goiás tenham chance de 45.0%, e Itapuranga, 40.0%, de tempo com precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.0°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 38.6°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.0°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 31.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Guaraíta: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 32.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.1°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.