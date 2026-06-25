A região Noroeste terá tempo com temperaturas elevadas para sexta-feira (26). A cidade mais quente será Aruanã, com máxima de 33.2°C, seguida por Matrinchã, com 33.1°C, e Araguapaz, com 33.0°C. As cidades com as temperaturas mínimas mais baixas incluem Itaberaí, com 16.8°C, e Araçu, com 16.9°C.A umidade média na região ficará em 56.23%, com Itaberaí e Heitoraí apresentando os maiores índices, ambos com 68.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 7.31% para a região. As maiores probabilidades são observadas em Araçu, Araguapaz e Aruanã, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 27.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Faina: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Heitoraí: máxima 29.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itaberaí: máxima 29.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 29.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 29.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.