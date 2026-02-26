A região Noroeste terá grande chance de chuva na sexta-feira (27). O tempo será marcado por precipitações em boa parte do dia. As cidades mais quentes incluem Matrinchã, com máxima de 28.9°C, Aruanã, com 28.7°C, e Araguapaz, com 28.0°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Itauçu, com 19.0°C, e Araçu, com 19.3°C.A umidade média na região será de 87.77%. Cidades como Itaberaí, Itapuranga e Heitoraí devem ter os maiores índices de umidade, chegando a 95.0%. A probabilidade média de chuva alcançará 66.73%, com Itaguari registrando 90.0%, Itauçu 85.0% e Aruanã 80.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 27.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aruanã: máxima 28.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Faina: máxima 27.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Guaraíta: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Heitoraí: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Itaberaí: máxima 26.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Itaguari: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 90.0%Itaguaru: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Itapuranga: máxima 25.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Itauçu: máxima 26.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Matrinchã: máxima 28.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.