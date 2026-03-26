A região Noroeste terá grande chance de chuva para esta sexta-feira (27). As cidades mais quentes serão Araguapaz, com máxima de 30.4°C, Aruanã e Matrinchã, ambas com 30.1°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas são Itauçu, marcando 18.0°C, e Araçu, com 18.1°C.O tempo na região apresentará umidade média de 80.65%, com Aruanã registrando 92.0% e Araguapaz 91.0%. A probabilidade de chuva é de 54.23% em média, destacando-se Aruanã com 95.0% de chance e Matrinchã com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 28.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Aruanã: máxima 30.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Faina: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 85.0%Guaraíta: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 28.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Itaberaí: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 28.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Itaguaru: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Itapuranga: máxima 27.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Itauçu: máxima 27.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 30.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.