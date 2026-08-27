A região Noroeste terá uma sexta-feira (28) ensolarada e de calor intenso nos termômetros locais, com a sensação de forte aquecimento se espalhando pelos municípios. Entre as cidades que devem registrar os índices mais elevados da tarde, destacam-se Aruanã, com máxima de 38,4°C, Matrinchã, que alcança 38,0°C, e Araguapaz, com 37,8°C. Por outro lado, o amanhecer apresenta marcas mais amenas em alguns pontos, a exemplo de Itaberaí, onde a mínima prevista é de 19,5°C, e Itaguari, com mínima de 20,7°C.Em relação à umidade do ar, a média regional prevista é de 45,27%, com os maiores índices concentrados em Itaberaí, que atinge 62,0%, e Heitoraí, com 61,0%. O tempo seco predomina na maior parte do dia, refletido em uma probabilidade média de chuva de apenas 1,73% para toda a região. Apesar da baixa expectativa de precipitação, Itaguari lidera a possibilidade de chuva com tímidos 10,0%, seguida por Araçu, que apresenta 5,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 37,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 33,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 38,4°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 35,6°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 35,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 34,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 35,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 34,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 34,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 34,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 34,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 32,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 38,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.