A região Noroeste apresenta um tempo estável para sexta-feira (29), sem a ocorrência de chuvas intensas, altas temperaturas ou baixa umidade extrema. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 31.8°C, Araguapaz com 31.7°C, e Matrinchã com 31.4°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Itaberaí, com 17.4°C, e Araçu, com 17.8°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 66.58%, com Itaberaí apresentando os maiores índices, podendo chegar a 82.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.0%, sendo as maiores probabilidades observadas em Araçu, Araguapaz e Aruanã, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 26.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 31.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 29.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 28.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 27.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 28.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 26.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.