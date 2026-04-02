A região Noroeste, para sexta-feira (3), terá grande chance de chuva como principal característica do tempo. As temperaturas máximas serão observadas em Aruanã, com 29.3°C, seguida por Araguapaz, que registrará 29.0°C, e Matrinchã, com 28.8°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Itauçu, com 19.5°C, e Araçu, com 19.6°C.A umidade média na região será de 84.65%, com Itaberaí e Itaguari alcançando os maiores índices, de 94.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 56.54%. Araguapaz apresenta a maior probabilidade, com 90.0%, seguida por Matrinchã, com 85.0%, e Heitoraí, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 27.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 29.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Guaraíta: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Heitoraí: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Itaberaí: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Itaguari: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Itaguaru: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Itapuranga: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 26.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Matrinchã: máxima 28.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.