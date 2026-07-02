A região Noroeste terá tempo firme e sem previsão de chuva para a sexta-feira (3). As temperaturas apresentarão as máximas mais elevadas em Aruanã, com 32.7°C, Matrinchã, registrando 32.5°C, e Araguapaz, que atingirá 32.4°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Itaberaí, com 13.7°C, e Itaguari, com 14.2°C.A umidade do tempo na região Noroeste apresentará uma média de 51.92%. As cidades com maiores índices de umidade são Itaberaí e Heitoraí, ambas com 69.0%, e Itaguari com 66.0%. A probabilidade de chuva é de 0.0% para todas as cidades da região.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 28.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 32.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 29.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 29.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 29.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 29.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 29.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 29.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 29.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 27.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 32.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.