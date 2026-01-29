A região Noroeste terá um tempo com grande chance de chuva nesta sexta-feira (30). As cidades mais quentes incluem Aruanã com 33.8°C, Araguapaz com 32.9°C e Matrinchã com 32.7°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Araçu com 20.2°C e Itauçu com 20.2°C.A umidade média na região será de 79.96%, com destaque para Araçu e Itauçu, ambas com 91.0%, e Aruanã com 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 37.31%. No entanto, algumas localidades apresentarão índices bem mais elevados para o tempo, como Araguapaz e Aruanã, com 70.0% de probabilidade, e Faina com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Araçu: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 33.8°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Faina: máxima 31.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 30.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 32.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 38.6°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.