A região Noroeste terá uma tarde de calor intenso nesta sexta-feira (31), apresentando uma média máxima de 33,97°C. Os picos de calor devem ocorrer em Aruanã, que alcança 37,1°C, seguida de perto por Matrinchã com 37,0°C e Araguapaz com 36,8°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia se concentram em Itaberaí, com mínima de 18,3°C, e Itaguari, que aponta 18,4°C, em um cenário de expressiva amplitude térmica.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional deve ficar em torno de 33,38%, com os valores mais elevados previstos para Itaberaí, Itaguari e Heitoraí, que chegam a 41,0%. O tempo seco predomina, refletido na baixa probabilidade média de chuva, estimada em apenas 3,27%. Ainda assim, municípios como Itaberaí, Matrinchã e Goiás apresentam a maior possibilidade de precipitação da região, embora com apenas 10,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 32,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 37,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 34,5°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 29,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 33,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guaraíta: máxima 33,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 33,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 33,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 32,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 32,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 33,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itauçu: máxima 31,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 37,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.