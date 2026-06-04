A região Noroeste para sexta-feira (5) terá um tempo com temperaturas diversas. As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 32.1°C, Araguapaz, com 31.9°C, e Matrinchã, também com 31.9°C. Já as mais frias serão Itaberaí, com mínima de 13.5°C, e Araçu, com 13.8°C.A umidade média na região ficará em 54.77%. As cidades com maior umidade serão Itaberaí e Heitoraí, ambas com 71.0%, e Araçu, com 69.0%. A probabilidade média de chuva é de 8.65%, com os maiores índices em Araçu, Araguapaz e Faina, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 26.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Faina: máxima 29.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 28.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 28.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 28.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 27.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 28.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 28.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 28.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 25.9°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.