A região Noroeste terá um tempo com grande chance de chuva para amanhã, sexta-feira (6). As cidades mais quentes da região serão Aruanã, com máxima de 29.1°C, Araguapaz, com 28.9°C, e Matrinchã, que registrará 28.4°C. Já as cidades com os menores valores de temperatura serão Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 20.1°C.Em relação à umidade, a média regional será de 87.31%, com Araçu e Itauçu apresentando os maiores índices de 95.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 49.42%, mas cidades como Araçu, Itaguaru e Itauçu terão uma probabilidade de 85.0% de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Araçu: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 29.1°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Faina: máxima 28.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Guaraíta: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Heitoraí: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itaberaí: máxima 27.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Itaguari: máxima 27.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Itaguaru: máxima 28.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itauçu: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 28.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.