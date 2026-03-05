A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (6). O tempo indica uma alta probabilidade de precipitação em toda a área. As cidades mais quentes serão Matrinchã com 27.8°C, Araguapaz com 27.7°C e Araçu com 27.3°C. Já as mais frias serão Itauçu com 19.8°C e Araçu com 20.2°C.A umidade média na região ficará em 89.15%, com Itaberaí registrando o maior índice com 98.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo será de 63.46%, destacando Matrinchã e Heitoraí com 95.0% e Araguapaz com 90.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Araçu: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Aruanã: máxima 27.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 50.0%Faina: máxima 27.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Guaraíta: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Heitoraí: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Itaberaí: máxima 26.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Itaguari: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Itaguaru: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Itapuranga: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Itauçu: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Matrinchã: máxima 27.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.