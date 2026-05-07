A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas para sexta-feira (8). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.1°C, Matrinchã, com 33.0°C, e Araguapaz, com 32.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Itaberaí, com 17.3°C, e Araçu, com 18.2°C.A umidade média na região ficará em 68.15%, com os maiores índices à noite em Itaberaí, alcançando 86.0%. Quanto à chuva, a probabilidade média é de 8.08%, sendo Aruanã a cidade com a maior probabilidade, de 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Araçu: máxima 29.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 33.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 31.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Heitoraí: máxima 30.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itaberaí: máxima 29.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 30.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 33.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.