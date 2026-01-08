A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (9), como principal característica do tempo. As cidades com as maiores temperaturas esperadas para o dia são Aruanã, com máxima de 33.6°C, Araguapaz com 33.1°C e Matrinchã com 32.8°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 18.8°C.A umidade média na região ficará em torno de 72.5%, com as cidades de Araçu e Itauçu apresentando os maiores índices de umidade à noite, alcançando 87.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 36.73%, com destaque para Araguapaz, que tem 75.0% de chance de chuva durante o dia, e Faina e Matrinchã, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 33.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 32.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itaguaru: máxima 31.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 32.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.