A região Noroeste deve registrar um dia de calor bastante intenso nesta terça-feira (1), apresentando uma média geral para as máximas de 35,14°C. O calor extremo se fará notar especialmente em Aruanã, onde os termômetros atingem 38,2°C, seguida de perto por Araguapaz, com 37,9°C, e Matrinchã, com 37,2°C. Já os menores índices térmicos previstos ocorrem em Itauçu, com mínima de 19,1°C, e Araçu, que registra 19,5°C.Em relação ao comportamento do tempo, a umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 52,81%, alcançando seus maiores patamares no período noturno em Araçu, com 78,0%, e em Itauçu, com 77,0%. A probabilidade média de chuva para a área é de apenas 10,38%, mas esse índice sobe para 30,0% em cidades como Araçu e Araguapaz durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 37,9°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 30,0%Araçu: máxima 33,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Aruanã: máxima 38,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Faina: máxima 35,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 20,0%Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Guaraíta: máxima 34,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Heitoraí: máxima 34,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 34,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Itaguari: máxima 34,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Itaguaru: máxima 34,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Itapuranga: máxima 34,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Itauçu: máxima 32,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 20,0%Matrinchã: máxima 37,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.