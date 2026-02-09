A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (10). O tempo será marcado por instabilidade, com as temperaturas mais altas registradas em Aruanã, com máxima de 25.5°C, seguida por Itaguaru, com 25.1°C, e Araguapaz, atingindo 25.0°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Itauçu, com 19.0°C, e Araçu, com 19.3°C.A umidade média na região ficará em 92.12%, com cidades como Araguapaz, Aruanã e Itaguari registrando umidade de até 97.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 54.81%, mas diversas localidades terão índices muito elevados, com Itaguari, Matrinchã e Goiás apresentando 95.0% de chance de tempo chuvoso durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 25.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 24.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 25.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Faina: máxima 24.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Goiás: máxima 23.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 23.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 24.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Itaberaí: máxima 24.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itaguari: máxima 24.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Itaguaru: máxima 25.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 24.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Itauçu: máxima 24.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 24.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.