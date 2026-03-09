A região Noroeste terá um tempo com grande chance de chuva amanhã, terça-feira (10). As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 32.1°C, Araguapaz, com 31.9°C, e Matrinchã, com 31.7°C. Já as mais frias serão Itauçu, com mínima de 19.5°C, e Araçu, com 19.8°C.A umidade média na região será de 81.77%, com Itaberaí registrando os maiores índices com 93.0%, seguido por Araçu com 92.0% e Aruanã com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 38.65%, mas cidades como Itaguaru e Itauçu apresentam probabilidades de até 65.0%, e Araçu com 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 32.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 30.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Guaraíta: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Heitoraí: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Itaberaí: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Itaguaru: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Itapuranga: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.