A região Noroeste deve registrar uma tarde de calor bastante intenso nesta terça-feira (11). Os termômetros prometem subir de forma acentuada, com destaque para Aruanã, que pode atingir máxima de 38,7°C, seguida de perto por Matrinchã, com 38,6°C, e Araguapaz, com 38,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas do início do dia devem ser registradas em Itaberaí, com mínima de 19,2°C, e Itaguari, onde os termômetros podem marcar 19,9°C.O tempo seco predomina na região, apresentando umidade relativa média de 32,0% ao longo do dia, sendo que os maiores índices devem ser observados em Itaberaí e Heitoraí, ambos com 43,0% de umidade. Além disso, a possibilidade de chuva permanece bastante baixa em todo o território, com probabilidade média de apenas 6,15%. Os municípios com as maiores chances de registrar alguma precipitação são Araguapaz, Aruanã e Faina, com probabilidade estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,5°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 34,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 38,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Faina: máxima 36,4°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 29,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 35,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guaraíta: máxima 35,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 35,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaberaí: máxima 34,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 34,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 34,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 35,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 33,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 38,6°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.