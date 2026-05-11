A região Noroeste, para a terça-feira (12), terá o tempo marcado por temperaturas elevadas em algumas áreas. As cidades mais quentes serão Araguapaz, com máxima de 32.9°C, Aruanã, com 32.5°C, e Matrinchã, com 32.4°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Itauçu, com mínima de 14.3°C, e Araçu, com 14.5°C.A umidade média na região ficará em 64.62%, com Itaberaí apresentando os maiores índices de umidade durante a noite, chegando a 82.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 12.31%, sendo Araçu a cidade com a maior probabilidade, de 35.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 28.6°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.