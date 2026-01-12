A região Noroeste terá grande chance de chuva na terça-feira (13). O tempo será marcado por essa característica. As cidades mais quentes incluem Aruanã com máxima de 32.1°C, Araguapaz com 31.7°C e Matrinchã com 31.4°C. Já as cidades com as menores mínimas serão Araçu com 19.0°C e Itauçu com 19.0°C.A umidade média na região será de 77.69%, com Araçu e Itauçu registrando os maiores índices de 93.0% e Aruanã com 88.0%. A probabilidade média de chuva está em 32.31%, porém algumas cidades terão índices mais elevados. Araçu, Aruanã e Itauçu apresentam 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Araçu: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 32.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 31.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Goiás: máxima 29.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 30.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Itapuranga: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 31.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.