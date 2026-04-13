A região Noroeste terá um tempo estável na terça-feira (14), como sua característica principal. As cidades mais quentes serão Aruanã, com 32.1°C, Araguapaz, com 31.8°C, e Matrinchã, com 31.6°C. Já as mais frias serão Itauçu, com 19.0°C, e Araçu, com 19.2°C.A umidade média na região será de 65.73%, com Matrinchã apresentando a umidade mais alta, atingindo 79.0%. A probabilidade média de chuva será de 10.96%, com destaque para Itaguari, que terá uma probabilidade de 25.0%. Outras cidades com maiores probabilidades incluem Itapuranga e Guaraíta, ambas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.