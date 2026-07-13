A região Noroeste apresenta um dia de sol firme e sem previsão de chuva nesta terça-feira (14), registrando mínima média de 16,92°C. Entre os destaques de calor, Araguapaz atinge a máxima de 33,8°C, seguida por Aruanã com 33,7°C e Matrinchã com 33,3°C. Na outra ponta dos termômetros, as temperaturas mais baixas ocorrem em Itaberaí, com mínima de 14,3°C, e Araçu, que registra 14,6°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio no território fica em 45,35%, sendo que Itaberaí apresenta a maior taxa, com 57,0%, seguida por Aruanã e Itaguari, ambas com 54,0%. Já a probabilidade média de chuva para o período é de apenas 0,58%, com destaque isolado para o município de Itaguaru, onde a chance de precipitação alcança 15,0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 28,6°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 33,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 31,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 30,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 31,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 31,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 30,1°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 30,6°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 30,7°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 30,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 28,1°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 33,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.