A região Noroeste deve registrar uma tarde de calor bastante intenso nesta terça-feira (15), com marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Os termômetros devem atingir os maiores patamares em Araguapaz, que tem máxima prevista de 38,4°C, seguida de perto por Aruanã, com 38,1°C, e Matrinchã, com 37,9°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser mais ameno em cidades como Araçu e Itauçu, onde as mínimas chegam a 19,1°C.O tempo segue seco na maior parte do dia, com umidade relativa média estimada em 51,31%, apresentando os melhores índices em Araçu, com 68,0%, e Itauçu, com 67,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média na região é de apenas 2,5%, indicando um dia predominantemente firme. Apesar disso, localidades como Faina, Itaberaí e Itaguari registram uma chance sutil de precipitação, que alcança 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,4°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 32,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 38,1°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiás: máxima 35,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 34,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 34,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 34,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 34,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 34,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 34,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itauçu: máxima 32,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 37,9°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.